Reggina, cessione in vista: il Modena vicino a De Francesco

Novità dal mercato in uscita della Reggina. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta del Sud, il Modena si sarebbe fatta avanti non solo per il bomber Simone Corazza ma anche per il centrocampista Alberto De Francesco.

Sono giorni frenetici con la Reggina ed il ds Massimo Taibi che continuano a pensare anche al mercato in uscita. Secondo la Gazzetta del Sud “solo dopo aver messo a segno qualche trasferimento, il club dello Stretto farà ripartire con veemenza la campagna acquisti, che dovrebbe portare almeno sette volti nuovi alla corte di Mimmo Toscano (il primo potrebbe essere Plizzari, atteso in Calabria entro venerdì)”.

L’ultima notizia riguarda l’interesse del Modena, sempre più insistente, per il centrocampista amaranto e nel weekend ci sarebbero stati “ulteriori contatti tra gli emiliani e l’entourage di Alberto De Francesco: trattativa sempre più avanzata, al punto tale che l’affare appare destinato a concludersi, indipendentemente dal fatto che in gialloblù finisca anche Simone Corazza, con quest’ultimo che rimane comunque vicino alla corte dei “canarini” scrive la Gazzetta.

Il centrocampista amaranto, molto amato dalla piazza di Reggio Calabria, dopo essere rientrato lo scorso anno ed aver vissuto la vittoriosa stagione della promozione in serie B sembra adesso nuovamente lontano dalla Calabria con il Modena che tratta l’acquisto del numero otto della Reggina. Cessione probabile.