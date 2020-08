Reggina, in attacco sono in troppi. Ecco chi è vicino alla cessione

E’ una stagione particolarmente difficoltosa, che renderà complesse anche le operazioni di mercato. Molte squadre si ritrovano con budget ridotti all’osso, roster troppo larghi e bisogno di supporto parziale negli stipendi. La Reggina si ritrova in cadetteria dopo una cavalcata straordinaria e meritata, ma le regole della serie B sugli over tesserabili impongono alla società scelte anche dolorose.

Il reparto avanzato, ad esempio, conta adesso troppi calciatori tesserati con gli amaranto se si aggiungono gli unici due colpi ufficiali al momento del presidente Gallo: Menez prima e Lafferty poi, che si incasellano proprio in attacco.

Della scorsa stagione al momento restano in amaranto Abdou Doumbia, Reginaldo, Simone Corazza, German Denis, Manuel Sarao, Baclet e Mastour, non volendo considerare tra gli attaccanti i trequartisti Rivas e Bellomo.

In lista di partenza la maggior parte dei calciatori: il bomber dello scorso campionato, Corazza, ha una lunga serie di pretendenti. Difficile trattenerlo anche perchè la Reggina riuscirebbe probabilmente a monetizzare e a liberare una casella. Il Modena resta in pole, poi il Palemo ed il Padova sull’attaccante che con il suo girone d’andata ha trascinato la Reggina. Anche Reginaldo sembra destinato ai saluti, con il suo procuratore che ha già avuto parecchi contatti con squadre interessate al brasiliano, così Doumbia (su di lui molte squadre di serie C), Sarao (Casertana e Turris) e Baclet (in serie D).

Al momento quelli che restano certi di una riconferma sono German Denis e Mastour (ma anche lui, potrebbe essere ceduto in prestito per collezionare presenze e maturare).