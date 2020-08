Due ex Reggina in corsa per la panchina della Salernitana

L’avventura di Gian Piero Ventura sulla panchina della Salernitana è finita e nemmeno tanto bene.

La dirigenza dei campani sta valutando i profili dei possibili successori e tra questi ci sarebbero anche due ex Reggina.

Gli incontri si susseguono in società anche se il ds Fabiani potrebbe spingere Lotito e Mezzaroma ad attendere la fine dei playoff per valutare il profilo che più aggrada, quello di Alfredo Aglietti, ex bomber della Reggina ed allenatore molto ambito in cadetteria.

Altro nome è quello di Fabrizio Castori, 6 sole panchine in amaranto e pessimi risultati raggiunti alla guida della Reggina (4 sconfitte, 1 pari, 1 vittoria). Nelle ultime ore però sembra prendere quota il nome di Dionisi, allenatore deciso a lasciare Venezia e corteggiato anche dall’Empoli.