Reggina, sfuma Donnarumma: lo attende la Reggiana. E su Sarao e Paolucci il Monopoli…

Reggina attiva sul mercato. Il ds amaranto Massimo Taibi è costantemente a lavoro per quanto concerne le entrate e le uscite, che ad oggi vedono tanti nomi girare attorno al club calabrese.

SFUMA DONNARUMMA- La Reggina virerà su un altro profilo per la corsia di sinistra. Si può considerare definitivamente cancellato dalla lista degli acquisti il nome di Daniele Donnarumma del Monopoli, con lo presidente biancoverde, Onofrio Lopez, che ha confermato il tutto alla Gazzetta del Sud. “Si, qualche mese fa la Reggina ci aveva contattato, ribadendoci la volontà di portare Donnarumma in Calabria. Abbiamo dato la disponibilità a trattare, facendo la nostra proposta (scambio con tre-quattro calciatori in uscita dal club dello Stretto, ndc), ma poi non abbiamo più avuto notizie. Possibilità di riallacciare una trattativa? Non penso proprio-prosegue-, visto che siamo ad un passo dal cedere il calciatore alla Reggiana”.

SARAO E PAOLUCCI…- In orbita Monopoli, al contempo, ci sono due calciatori amaranto: Sarao e Paolucci. Il primo è arrivato im riva allo Stretto nel mese di gennaio, mentre il secondo ha siglato un triennale nell’estate scorsa. Sempre ai microfoni della Gazzetta del Sud, il patron dei pugliesi ha parlato anche dei suddetti giocatori in questione. “Entrambi i calciatori ci piacciono molto – ha dichiarato – ma gli stipendi che percepiscono oggi come oggi a Reggio Calabria, sono ben diversi da quelli che percepivano a Monopoli. Affinché si possa parlare concretamente di un loro ritorno, credo proprio che ci voglia un sacrificio delle parti in causa”.