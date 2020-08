Ex Reggina, Sandomenico firma per la Turris

Nuova avventura per il ''folletto'' campano, che militerà nuovamente nel girone meridionale di Serie C

In amaranto nella stagione 2018/19, Salvatore Sandomenico è stato il miglior realizzatore della Reggina in quell’annata, caratterizzata da numerose problematiche, il rischio concreto di scomparire ed il passaggio salvifico dai Praticò a Luca Gallo. Era la Reggina di Cevoli (per circa due mesi anche di Drago), nella quale spiccava l’estro ed il talento dell’esterno sinistro campano, che chiuse la stagione con 7 reti in 29 presenze prima di trovare meno spazio in seguito ai nuovi arrivi nel mercato di gennaio.

Dopo l’esperienza in riva allo Stretto, nella scorsa stagione il classe ’90 si è diviso tra Cavese e Avellino, restando sempre nella ‘sua’ Campania, dove resterà anche nella prossima stagione. E’ infatti ufficiale il suo ingaggio da parte della neopromossa Turris, che punta ad allestire una squadra ben assestata per il ritorno tra i professionisti in Serie C.

A Torre del Greco, Sandomenico potrebbe ritrovare Zibert (con il quale ha condiviso la parentesi in amaranto), che sembrerebbe davvero vicino al club napoletano.