Ex amaranto, nuova avventura in Eccellenza per Cucinotti

Una nuova sfida sportiva per Danilo Cucinotti, l’esperto difensore ex Reggina che in questi anni ha indossato diverse maglie ma sempre di squadre costruite per recitare un ruolo da protagonista.

Ruolo da protagonista che punta decisamente a rivestire l’ambiziosa Vigor Lamezia, dove Cucinotti è appena approdato. La blasonata formazione biancoverde, dopo il terzo posto finale in Eccellenza della passata stagione, ha come obiettivo il ritorno in Serie D. Il guanto di sfida lanciato alle tante concorrenti è partito fin dall’annuncio del nuovo allenatore, quel Massimo Morgia che vanta una lunghissima carriera tra C e D alla guida di grandi club, quali ad esempio Palermo, Catanzaro, Foggia e Padova.

Una Vigor che punta a vincere per Cucinotti, il quale troverà tanti nuovi compagni di altissimo livello: dall’attaccante senegalese Dieme al centrocampista ex Vibonese Torelli, per arrivare a Giovanni Foderaro, girovago del gol capace di lasciare il segno con qualunque maglia.