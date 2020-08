Turris e Casertana bussano alla porta della Reggina: cinque giocatori in ballo

In casa amaranto si fa caldo anche il fronte uscite: non solo Corazza e De Francesco...

Gli arrivi già ufficiali di Ménez e Lafferty, quelli futuri di Crisetig e Plizzari, ma per la Reggina il mercato in entrata (oltre a non essere ancora terminato) non è l’unica priorità. Per acquistare, come è già noto, si dovrà anche cedere, motivo per cui Taibi è costantemente a lavoro anche sul fronte uscite, dove inizia a muoversi qualcosa.

Premessa: la Reggina dovrà obbligatoriamente sfoltire la lista over e quindi cedere parecchi giocatori (oltre 10), ma non è intenzionata a svendere nessuno, almeno non per ora. Le evoluzioni del mercato potranno portare gli amaranto a cedere anche in blocco, dunque con gruppi di 2-3 calciatori che potrebbero anche trasferirsi nella medesima squadra. E in questo caso, le possibilità non mancherebbero.

Oltre al doppio interesse del Modena per De Francecso e Corazza, Gazzetta del Sud scrive addirittura di un triplo interesse della Turris in casa Reggina. I giocatori in questione, in questo caso, sarebbero il difensore Edoardo Blondett, il centrocampista Matti Lund Nielsen e l’attaccante Abdou Doumbia. Dunque, un elemento per reparto. Nella serata di mercoledì, scrive il suddetto quotidiano, vi è stato un incontro tra il direttore generale della Turris, Rosario Primicile, ed il direttore sportivo amaranto Massimo Taibi, durante il quale si è parlato dei tre calciatori sopra citati (vi è stata un accelerata da parte del club campano), pista che sembrerebbe più percorribile rispetto a quella che porterebbe ad Alberto De Francesco, per il quale si parla di ”impresa titanica”. La Reggina, inoltre, starebbe provando a ”spingere” per Urban Zibert in direzione Turris.

Forte è anche l’interesse della Casertana per Manuel Sarao. L’attaccante 29enne è entrato nel mirino del ds Violante, che starebbe aumentando il pressing per il centravanti milanese, arrivato in riva allo Stretto nel mercato di gennaio e già con le valigie in mano a distanza di circa sei mesi.