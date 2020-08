In scena domani la terza edizione del fondo di solidarietà “Alessandro Caracciolo”

Ultime News

Si svolgerà domani 8 agosto alle ore 19 la terza edizione al Reggio Village (viale Messina) la partita di solidarietà, terza edizione del fondo di solidarietà Alessandro Caracciolo. La partita rappresenta l’occasione per...

Un nuovo rinforzo è stato ufficializzato dall’Archi in vista della prossima stagione che prenderà il via tra poco più di un mese. Il ds Cotroneo e il dg Labate si sono assicurati le prestazioni di Angelo Citriniti,...

Reggina

Quello di oggi è stato il quattordicesimo giorno di allenamento per la Reggina di mister Toscano, in fase di preparazione in vista del prossimo campionato di Serie B. Nonostante il gruppo debba ancora subire molti cambiamenti,...