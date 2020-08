Corazza ma non solo: il Modena cerca il doppio colpo dalla Reggina

Il club emiliano potrebbe pescare due calciatori di spessore dal club calabrese, fresco di promozione in Serie B ed attualmente in fase dì restyling tecnico

Da qui al 5 ottobre, data in cui si chiuderà la sessione estiva di calciomercato (che ufficialmente si aprirà il primo settembre), la Reggina farà oltre dieci operazioni in uscita, in virtù di una lista over da sfoltire per poter poi ingaggiare altri calciatori da inserire nella Lista A.

In uscita, tra gli amaranto, vi sono molti pezzi pregiati che potrebbero recitare un ruolo da protagonista in altre piazze di C, dalle quali non mancano interessamenti e proposte varie. Una di queste è il Modena, che ha oramai messo da tempo nel mirino l’attaccante Simone Corazza, considerato tra i principali obiettivi di mercato dei ‘canarini’.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta del Sud, i contatti tra il ds Taibi ed il Modena sono sempre più frequenti, con gli emiliani che restano in pole per l’attaccante friulano. Corazza ma non solo. Nel mirino dei gialloblù c’è anche Alberto De Francesco, altro elemento il cui spessore, nonostante abbia trovato poco spazio nella stagione del suo ritorno a Reggio, non è mai stato messo in discussione.

Il Modena può tentare il doppio colpo dalla Reggina. Ad oggi possibile, ma sbilanciarsi sulle percentuali di un’imminente fumata bianca, al momento, è decisamente prematuro.