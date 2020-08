Reggina, novità di mercato: l’Avellino ci prova per Bertoncini, la Turris per De Francesco

Novità importanti sul fronte calciomercato in casa Reggina e, quasi tutte, riguardano il reparto difensivo così come riporta l’edizione odierna della Gazzetta del Sud.

Dopo aver praticamente chiuso l’ingaggio del portiere Alessandro Plizzari, dal Milan, il ds Massimo Taibi è in attesa di individuare un difensore centrale, anch’esso under, da inserire nella “batteria” pronta a dare manforte al trio titolare.

Ma qualche news arriva anche sul fronte cessioni. “L’Avellino – si legge sulla Gazzetta del Sud -si è fatto avanti per Davide Bertoncini, chiedendo la disponibilità a trattare, sia al club dello Stretto che al procuratore del calciatore. La pista è tuttavia freddissima, per non dire gelida”.

D’Altronde più volte lo stesso Taibi ha dichiarato che Bertoncini è uno di quei calciatori su cui la Reggina punta con decisione anche in B, e per sedersi ad un tavolo occorrono offerte che vanno considerate come irrinunciabili.

“Restando in tema di mercato in uscita – scrive Gazzetta -, c’è stato un incontro tra il ds amaranto e Rosario Primicile, direttore generale della Turris: nonostante la folta concorrenza, i corallini insistono per Alberto De Francesco, adesso starà al ragazzo decidere la sua prossima destinazione. Sempre più lontano a Reggio, anche il futuro di Alessandro Farroni: la Reggina ha preso una decisione definitiva sul giovane portiere (chiuso da Confente prima e Guarna poi), scegliendo di farlo partire in caso di offerte concrete dalla Lega Pro”.