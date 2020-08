San Luca, annunciato il nuovo allenatore

La società giallorossa ha scelto Leo Criaco come successore di De Angelis in panchina

Non ha perso tempo il San Luca che dopo la rescissione consensuale con mister De Angelis, si è prontamente messo alla ricerca del nuovo tecnico per la stagione 2020/2021. Alla fine la scelta è caduta su Leo Criaco, il quale vanta alcune esperienze in Serie C con Rende, Siracusa e Akragas.

Da calciatore ha indossato maglie blasonate come quelle di Avellino, Messina e Salernitana, concentrando gran parte della sua carriera tra Serie B e Serie C. Come riportato dal comunicato diffuso dal club giallorosso, il tecnico ha firmato un contratto fino a giugno 2021.

Per mister Criaco, nativo di Africo, una chance importante per mostrare le sue capacità, proprio a due passi da casa.