San Luca, risoluzione del contratto con De Angelis

A sorpresa, il tecnico lascia la panchina giallorossa per motivi personali

Un fulmine a ciel sereno è quello partito da San Luca, dov’è arrivata inattesa la separazione consensuale con mister De Angelis, pochi giorni dopo i primi botti di mercato.

Nel comunicato diffuso dal club, oltre ai ringraziamenti nei confronti del tecnico per quanto fatto per il San Luca, si possono leggere le dichiarazioni dello stesso mister De Angelis, il quale afferma: “E’ stata una decisione difficile, legata a motivi personali che era doveroso prendere prima di iniziare la nuova stagione, consentendo alla dirigenza di fare le scelte migliori.”

Il club giallorosso non è rimasto a guardare, iniziando a sondare il terreno per scegliere il tecnico al quale affidare la squadra che disputerà la prima storica stagione in Serie D. Si attendono novità a stretto giro.