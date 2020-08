Reggina, il report dell’allenamento odierno: tornano Reginaldo e Lafferty

Proseguono le fatiche degli amaranto in vista del prossimo campionato di B

Doppia seduta di allenamento per la Reggina di mister Toscano, che quest’oggi al Sant’Agata ha alternato il lavoro in palestra a quello in campo.

Novità per quanto concerne l’organico, al quale si sono aggiunti gli attaccanti Reginaldo e Lafferty. Il brasiliano, come da protocollo, ha lavorato a parte, mentre il nordirlandese si è allenato insieme alla squadra.

Di seguito, la nota del club:

Dodicesimo giorno di lavoro presso il centro sportivo Sant’Agata. Mister Toscano ed il suo staff hanno programmato una doppia seduta. Reginaldo, dopo l’esito negativo del quinto tampone, ha svolto, come da protocollo sanitario, le sessioni sul campo numero due. Si è unito alla squadra, invece, Kyle Lafferty. Stamane il gruppo ha effettuato del lavoro prettamente fisico, tra palestra e attività aerobica.

Nel pomeriggio, invece, ad una prima parte di attivazione muscolare è seguita una corposa seduta con la palla, con la squadra divisa in tre gruppi. La giornata si è conclusa con la classica partitella a campo ridotto.

Per la giornata di domani è prevista un’unica sessione pomeridiana.