Reggina, mercato in uscita: il Modena tratta Corazza. Si valuta il futuro di Gasparetto

Giornate “milanesi” per il Ds della Reggina Massimo Taibi che da un lato prova ad imbastire trattative in entrata, dall’altro lavora anche per le cessioni, alcune delle quali eccellenti.

Per quanto riguarda le pretendenti a Simone Corazza, secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta del Sud, “il Modena ha aperto le danze: stavolta non stiamo parlando di semplici colloqui, ma di qualcosa di molto più concreto. Il club dello Stretto ha dato la propria disponibilità, e questo dimostra definitivamente che “Joker”lascerà Reggio. Di sicuro, Massimo Taibi al tavolo della trattativa rivestirà il ruolo della “parte forte”, in quanto l’intenzione è quella di monetizzare”. Restando in tema di partenze, continua il corteggiamento della Casertana nei confronti dell’attaccante Manuel Sarao, arrivato alla Reggina a Gennaio.

Altri calciatori in organico restano ancora in bilico. “Uno su tutti – scrive la Gazzetta del Sud – , Daniele Gasparetto. Dal futuro del difensore ex Ternana dipende anche la strategia in entrata, visto che una sua conferma porterebbe all’arrivo di due difensori under, mentre in caso contrario arriverebbe anche un over”.

Bisognerà valutare con attenzione, Gasparetto è calciatore di grande esperienza e soprattutto professionalità mostrata ampiamente in questi due anni con la casacca amaranto.