Juve Stabia, esonerato il tecnico reggino Fabio Caserta

Tra le squadre retrocesse dalla Serie B alla Serie C nella stagione attuale, vi è anche la Juve Stabia. Penultimo posto e quota 41 punti per la compagine campana, che torna nell’inferno della Lega Pro dopo appena un anno trascorso tra i cadetti. E con la fine dell’esperienza in Serie B, termina anche l’avventura di Fabio Caserta sulla panchina delle vespe, con la dirigenza campana che ha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della prima squadra il tecnico reggino dopo i risultati ottenuti in questa stagione.

Nel calcio, si sa, c’è un inizio ed una fine e l’esperienza del tecnico reggino in quel di Castellammare di Stabia si è conclusa dopo otto lunghi anni, durante i quali il 41enne di Melito di Porto Salvo ha vestito la maglia gialloblù da calciatore (dal 2012 al 2016) prima di sedersi in panchina (dal 2016 ad oggi).

Oggi Caserta è pronto a rimettersi in gioco e difficilmente il suo telefono resterà a lungo senza squillare..