Gioiese, raffica di ufficialità tra squadra e staff tecnico

Erano nell’aria da tempo e sono finalmente arrivate altre ufficialità in casa Gioiese, dove il presidente Pulimeni e i suoi collaboratori stanno lavorando per allestire una squadra che possa puntare in alto.

Dopo gli annunci di alcuni giorni fa di Artuso, Labonia, Misale e dei giovani Strangi e Taccone, il club viola ha reso ufficiali tramite social nell’ordine Antonio Parrello, esterno di centrocampo classe 2000, ex Vibonese, Bocale e Reggiomediterranea, Nello Gambi, esperto difensore reduce dalle ultime esperienze con Palmese e Reggiomediterranea, il riconfermato Gianluca Mollo e il centrocampista Ferdinando Guerrisi, il quale arriva da tre annate da protagonista a Bocale. Per Gambi e Guerrisi si tratta di un ritorno in maglia viola, essendo stati già grandi protagonisti in passato e tornati alla Gioiese per riportarla dove l’avevano lasciata.

Ufficializzati anche alcuni componenti dello staff tecnico: come era già noto, riconfermato mister Pino Ficarra alla guide della squadra che punterà a recitare un ruolo da protagonista; a lavorare con lui, nel ruolo di preparatore dei portieri, è stato scelto Cosimo Falliti.