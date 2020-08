Dilettanti, Tonino Romeo lascia il calcio

Dopo ben 18 Anni di calcio e poi di Presidenza di Rhegium 09- Rhegium City – Villa S.G. City –

E per pochi mesi

Villese Academy-

IL sottoscritto dice stop !!!

Decisione sofferta e tormentata ,ma pur con la morte nel cuore ,ritengo che sia arrivato il momento per porre fine definitivamente a questa passione che tanto mi ha dato e che tantissimo mi è costata in sacrifici,tempo ed denaro. In ogni caso tutto voluto fortemente per l’amore e la passione. Capisaldi nel mio quasi ventennale percorso sportivo. Fiero di aver costruito questo percorso con l’aiuto incondizionato ed importantissimo di mio figlio Antonio Romeo,fulcro centrale del mio progetto sportivo. Arrivare a portare il mio Rhegium fino alla prima Categoria dilettante é stata la cosa più bella ,ma le gioie sono tante e gli errori anche .Comunque nessun rimpianto.

Ringrazio tutti i miei amici di viaggio di questo meraviglioso sport che mi hanno onorato con la loro presenza nel svolgere le mansioni richieste ,ringrazio tutti i miei calciatori e staff tecnici,che mi hanno onorato e portato con orgoglio il vessillo giallo/nero del Rhegium sia in campo nazionale che internazionale , tutti i calciatori e dirigenti di tutte le squadre che con passione e fair play hanno vissuto e lottato per rendere difficile ma stuzzichevole e passionale le mie Domeniche ,ringrazio tutte le Aziende che con il loro contributo hanno reso meno gravoso ogni anno della mia attività sportiva.Ma ad una Azienda in particolar modo devo il mio forte , sentito e doveroso GRAZIE, questa Azienda ha un nome sinonimo di successo, il suo nome è il BAR WINNER DI FRANCESCO CHIRICO ( Gallico) che mi ha accompagnato per tutto il mio percorso ,dal’Amatore fino al mio ultimo incarico ,sportivo.Ringrazio la F.I.G.C. LND Calabria ed AIA CALABRIA per la vicinanza data sempre e comunque, dal Presidente Mirarchi al Presidente Arena ed a tutto il comitato Calabria.

DIMENTICARE QUESTO MONDO SARÀ DIFFICILE CI PROVERÒ ‘ A TUTTI VOI GRAZIE !!!