Serie B, il Lecce retrocede e torna in cadetteria

Ci sarà anche il Lecce nella prossima stagione di serie B che vedrà anche la Reggina tra le protagoniste.

La squadra salentina, nell’ultimo turno di serie A disputatosi ieri, è stata sconfitta al Via del Mare dal Parma salutando così la massima serie conquistata lo scorso anno.

Per gli uomini di Liverani (il cui futuro sulla panchina giallorossa non è ancora certo) una retrocessione che si era materializzata nelle scorso settimane: nell’ultimo turno, infatti, per conquistare la salvezza il Lecce avrebbe dovuto vincere contro il Parma e sperare in un passo falso del Genoa che, invece, ha piegato agilmente al Ferraris il Verona dell’ex Juric.

Da retrocessa il Lecce si candida sin da subito ad un campionato di serie B da vertice per tentare nuovamente la promozione in A.