Reggina, settimana calda anche sul fronte cessioni. Due calciatori pronti ai saluti

Con la conclusione della stagione regolare di serie B e serie A, si apre anche una fase di calciomercato calda. Anche la Reggina sarà impegnata su due fronti, smaltire l’organico e puntellare la rosa a disposizione di Toscano.

Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud le prossime settimane di mercato della Reggina “saranno da considerare “roventi”, e non certo per le torride temperature d’agosto. Partiamo come sempre dalle uscite, che come detto ieri rappresentano una priorità: il club dello Stretto deve piazzare almeno undici calciatori, riguardo i quali è già stata decisa la separazione (da Blondett a Baclet, la lista è quella elencatavi nelle settimane precedenti). Il tempo a disposizione strizza l’occhiolino in maniera benevola, dal momento che ci sono poco più di due mesi per sbrogliare la matassa (il calciomercato aprirà l’1 settembre, per poi chiudere il 5 ottobre). Allo stesso tempo, già entro questo mese bisognerà cercare quantomeno di alleggerire l’elenco, per avere più campo libero nella campagna acquisti”.

Massimo Taibi sarà dunque impegnato per trovare soluzioni adeguate ad alcuni dei calciatori attualmente in organico e lasciare così spazio per nuovi ingressi, da considerare sia nel pacchetto under che in quello over.