Reggina, si raffredda la pista Buongiorno

Tra piste che si raffreddano ed altre che invece diventano sempre più calde. Prosegue il calciomercato della Reggina, costantemente in guardia sui propri obiettivi e su tutti gli eventuali sviluppi/ribaltoni del caso. Il ds Taibi sta monitorando costantemente tutti i reparti sui quali intervenire e tra questi non manca di certo la difesa.

Si è partiti con la conferma in blocco del trio della scorsa stagione, ovvero Loiacono, Rossi e Bertoncini, ma si proseguirà con altri acquisti, tra over e under. Proprio per quest’ultimo status, gli amaranto avevano messo nel mirino il centrale Alessandro Buongiorno, classe ’99 di proprietà del Torino (quest’anno in prestito al Trapani).

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta del Sud, però, sembrerebbe che tale pista si sia raffreddata. ”Frenata improvvisa – si legge su Gazzetta – che porta ad Alessandro Buongiorno: il giovane difensore si è segnalato come un profilo under promettente, al punto che gli amaranto lo hanno messo nel mirino già a giugno, cominciando a chiedere le prime informazioni al Torino per quanto concerne un prestito. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte, il difensore cresciuto all’ombra della Mole non sembra più in pole position”.

”Dietro il cambio di rotta – spiega il quotidiano – si dovrebbe celare il nome di un altro difensore, che potrebbe risultare più appetibile agli occhi del club: tra lunedì e martedì arriveranno risposte concrete, e si capirà se il nome di Buongiorno potrà riprendere quota oppure uscirà definitivamente dalla lista”.