Reggina, importanti passi in avanti per Folorunsho

Status di under per il centrocampista italo-nigeriano, il quale potrebbe vestire l'amaranto nella stagione 2020/21

Ha stregato gli amaranto ogni qual volta la sua Virtus Francavilla ha incrociato la Reggina, a suon di prestazioni, gol ed una forza fisica quasi sovrumana se si considera la giovane età. Da quei precedenti, il nome di Michael Folorunsho ha sempre stuzzicato le fantasie di mercato del ds Massimo Taibi, il quale lo ha puntato con l’intento di provare a portarlo in riva allo Stretto.

E questa, potrebbe essere l’annata giusta. Il centrocampista 22enne di origini nigeriane farebbe al caso della Reggina, alla quale apporterebbe muscoli e freschezza ad un centrocampo che subirà almeno tre cessioni. Rispetto alle ultime settimane, quando era emerso il nome del talento under di proprietà del Napoli (ma in prestito biennale al Bari dalla scorsa estate), ad oggi vi sono importanti passi avanti nella trattativa tra la Reggina ed il club partenopeo.

”La novità delle ultime ore – si legge su Gazzetta del Sud – consiste negli ulteriori ed importanti passi in avanti fatti dal ds, per portare a Reggio il classe 1998. Folorunsho, lo ricordiamo, è legato al Bari da un prestito biennale, ma i pugliesi sono sempre più intenzionati a confermare il tecnico Vivarini, con quest’ultimo che ha relegato il calciatore in panchina: se gli scenari rimarranno immutati, il prestito del numero 20 con molta probabilità cambierà destinazione, passando dalla Puglia alla Calabria”.

Nelle prossime settimane, gli amaranto potrebbero tentare l’affondo decisivo…