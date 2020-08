Palmese, iscrizione in extremis e panchina a mister Germano

Sembrava ad un passo dallo scomparire la Palmese, ed invece, proprio in extremis, il club neroverde è riuscito ad effettuare l’iscrizione al campionato di Eccellenza 2020/2021, torneo che vedrà in scena nuovamente la compagine di Palmi cinque anni dopo il campionato dei record vinto dalla squadra allora guidata da mister Salerno.

Attraverso un lungo comunicato pubblicato dalla dirigenza neroverde, si fa sapere che l’iscrizione al campionato è avvenuta grazie all’intervento dell’imprenditore romano Alessandro Nuccilli, il quale avrebbe espresso la volontà di riportare in alto la Palmese, a cominciare già da questa stagione. Nuccilli, come si legge nel comunicato, incontrerà a breve il sindaco della città, l’avvocato Ranuccio, per discutere della gestione dello stadio di Palmi e di un eventuale ampliamento per renderlo idoneo alle partite professionistiche.

Nello stesso comunicato, la Palmese ha inoltre reso noto il nome del nuovo allenatore, il quale sarà Antonio Germano, e del nuovo direttore tecnico, Alessandro De Rose, i quali sarebbero già all’opera per la costruzione della squadra.