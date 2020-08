Ludos Ravagnese, per l’attacco c’è l’eterno bomber Savino

Dopo aver annunciato tanti giovani promettenti, la Ludos Ravagnese ha ufficializzato per l’attacco uno dei più esperti ed apprezzati bomber in circolazione. Si tratta di Nello Savino, calciatore caparbio che ama mettersi in gioco e capace di lasciare il segno con qualunque maglia abbia giocato nella sua lunga carriera.

Di seguito il comunicato del club e il pensiero espresso dal direttore generale Enzo Verduci.

L’ASD Ludos Ravagnese Calcio comunica ufficialmente di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante, classe 1982, Nello Savino. Reggino d’adozione e campano d’origine, Savino è uno dei bomber più prolifici del panorama dilettantistico calabrese con ben 181 reti realizzate nei vari campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione disputati con le maglie di Sangiuseppese, Real Marcianise, Positano, Bocale, Bagaladi, Eufemiese, Gioiese, Palmese, Brancaleone, Gallico Catona, Rizziconi, Deliese, San Giuseppe, Laureanese, Villese, Aurora, Archi e Bagnarese. Non nasconde la soddisfazione il DG Enzo Verduci che, conclusa la trattativa, ha dichiarato: “Dopo gli importanti arrivi di giovani validissimi che hanno ulteriormente abbassato l’età media di un già giovane organico, siamo felici di avere con noi un calciatore come Nello Savino che porterà all’interno della squadra non solo la sua esperienza e il suo carisma ma anche e soprattutto un entusiasmo non comune manifestato nel condividere il progetto. A nome di tutta la Ludos Ravagnese, do il benvenuto a Nello augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni e, perchè no, magari anche il raggiungimento delle 200 reti in carriera”.