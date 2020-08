Gioiese, tra arrivi e rinnovi, prende forma l’ambiziosa squadra viola

Già da settimane circolano molti nomi attorno all’organico della Gioiese, ma solamente negli ultimi giorni il club del presidente Pulimeni ha ufficializzato i primi componenti della squadra che sarà allenata da mister Ficarra.

Gli ultimi annunci in ordine cronologico riguardano due under: un volto nuovo, Giuseppe Taccone, e un riconfermato, Carmelo Strangi. In precedenza il club aveva ufficializzato tre elementi di spessore: il confermatissimo Axel Labonia, il nuovo arrivato Santino Misale e il ritornante Rocco Artuso.

Un mercato importante per una squadra che vuole tornare ad essere protagonista dopo diverse stagioni. Agli annunci di questi calciatori ne seguiranno altri nei prossimi giorni, con diversi elementi dati per certi in maglia viola già da tempo; tra questi Ferdinando Guerrisi, gioiese purosangue, reduce da tre stagioni da protagonista con il Bocale.