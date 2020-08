Bovalinese, un ex Reggina per la difesa di mister Iervasi

Giorni incandescenti, e non solo per le temperature altissime, in casa Bovalinese. La compagine amaranto si prepara al suo terzo campionato di Eccellenza consecutivo, muovendosi sul mercato tra volti nuovi e riconferme.

L’ultimo arrivato in ordine cronologico è Pietro Baccillieri, difensore centrale classe ’98 che militò nella Reggina nel corso del torneo di Serie D 2015/2016. Il ragazzo si ritagliò in seguito un ruolo da protagonista con la maglia del Locri, centrando il triplete nel 2017 e disputando la successiva annata in Serie D, categoria nella quale ha indossato la maglia della Palmese mentre in Eccellenza ha giocato con il Gallico Catona.

Baccillieri è una delle novità sulle quali potrà contare mister Gigi Iervasi, nuovo tecnico della Bovalinese; in precedenza il club amaranto aveva ufficializzato un altro centrale, Francesco Maviglia, reduce dalla vittoria del campionato a San Luca, e il centrocampista Giovanni Libri, ex Locri, elemento tra i più forti ed esperti della categoria. Giocheranno ancora a Bovalino il portiere Francesco Stillitano e il terzino Pietro Teti: entrambi hanno rinnovato il contratto negli ultimi giorni.