Serie B, i verdetti dopo l’ultima giornata: Cosenza salvo in extremis, retrocede la Juve Stabia

Termina qui la regular season del campionato di Serie B edizione 2019/20, con la 38^ ed ultima giornata che si è conclusa pochi minuti fa.

L’attuale campionato cadetto aveva già sancito da qualche settimana le promozioni di Benevento e Crotone, oltre alla retrocessione del Livorno. Questa sera, invece, sono arrivati altri verdetti, che hanno riguardato prettamente la zona calda della classifica.

Oltre al Livorno, retrocedono in Serie C anche Trapani e Juve Stabia, mentre la quarta squadra a sprofondare in terza serie verrà fuori dal play-out (andata 7 agosto e ritorno il 14) tra Pescara e Perugia.

Si salva in extremis il Cosenza, che grazie alla vittoria per 3-1 contro la stessa Juve Stabia del reggino Fabio Caserta ed alla vittoria all’89’ del Chievo sul Pescara, riesce a centrare la salvezza. Così come i calabresi, si salvano anche Ascoli e Virtus Entella.

Nella zona medio-alta della classifica, infine, sfuma il sogno play-off di Empoli e Salernitana, rimaste fuori dalle prime otto posizioni. Si giocheranno l’ultimo posto disponibile per la Serie A, infine, Spezia, Pordenone, Cittadella, Chievo Verona, Pisa e Frosinone.