San Luca, mercato di altissimo livello: annunciati Bargas e Amato

L’intenzione dichiarata del San Luca nel suo primo torneo di Serie D è quella di recitare un ruolo da protagonista; lo dimostrano anche i movimenti di mercato perfezionati dal club giallorosso che nelle ultime ventiquattro ore ha fatto parlare di sé tutta Italia.

La matricola aspromontana potrà contare sul fiuto del gol di Hugo Bargas, attaccante nato in Francia ma di origini argentine, essendo tra le altre cose figlio d’arte: il padre è Angel Bargas, il quale giocò nella nazionale argentina negli anni ’70. Classe ’86, il nuovo centravanti del San Luca è un autentico girovago del gol, con anche una precedente esperienza in Italia, con la Cremonese in Serie C. Ha giocato in Olanda, con il De Graafschap e lo Zwolle, squadre con le quali militò e segnò anche in Eredivisie. Tra le altre esperienze si contano quelle nella B spagnola con il Tarragona e nelle massime serie di Argentina, con l’All Boys, Bolivia, con i club più titolati, Ecuador, Azerbaijan e per ultimo El Salvador. Secondo i dati attuali, Bargas è il calciatore con il valore più alto di tutta la Serie D.

Decisamente più giovane ma con già alle spalle esperienze importanti, è l’altro nome annunciato dal San Luca. A disposizione di mister De Angelis ci sarà Danilo Amato, centrocampista dalle spiccate doti offensive, classe ’99, reduce da una stagione da protagonista con la maglia della Cittanovese e prima ancora con il Locri. Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, ha anche debuttato in Serie C con gli amaranto.