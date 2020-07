Reggina, su Sarao c’Ã¨ il forte interesse della Casertana

Il futuro di Manuel Sarao (30) sembra essere lontano da Reggio Calabria e la Reggina.

L’attaccante arrivato a Gennaio non rientra da tempo nei piani per la prossima stagione per il reparto avanzato amaranto. Nei giorni scorsi il suo procuratore aveva dichiarato di voler valutare solo offerte dalla serie B. In realtà – come scrive oggi la Gazzetta del Sud– quella che “appariva una chiusura totale potrebbe rivelarsi una sorta di strategia, tipica dei procuratori che, specie in determinate fasi, intendono garantire al proprio assistito la migliore destinazione possibile. A riprova di quanto appena detto, da registrare i recenti colloqui tra la Reggina e la Casertana, fortemente interessata all’attaccante nativo di Milano”.