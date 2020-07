Reggina, portiere ed esterno sinistro: ecco i prossimi obiettivi di mercato

Il mercato amaranto continua, senza fretta e ansie viste anche le date ufficiali di inizio del prossimo campionato di serie B. Il direttore sportivo Massimo Taibi prosegue nella ricerca di quei tasselli mancanti utili al mosaico di Mimmo Toscano, analizzando con attenzione diversi profili.

Mercato Reggina, per la porta il nome di Plizzari

Come riporta Gazzetta del Sud sono due i ruoli su cui si sta focalizzando ‘l’attenzione del calciomercato della Reggina: portiere ed esterno sinistro.

“Per quanto riguarda il portiere, tutti gli indizi continuano a portare ad Alessandro Plizzari (20), il quale continua ad essere ad un passo dall’approdo in Calabria. Taibi è stato bravo a lavorare sotto traccia sul talento del Milan (in prestito al Livorno), il quale, a conti fatti, è stato sempre in cima ai pensieri del club insieme a Carnesecchi. A meno di clamorosi ribaltoni dell’ultimo minuto, il prossimo affondo porterà alla corte di Toscano l’estremo difensore di origini lombarde, convocato da Alberigo Evani, a soli 17 anni, per partecipare con l’Italia Under 20 ai Mondiali in Coreal del Sud. A differenza degli altri obiettivi di mercato che sono coinvolti nella lotta per non retrocedere dalla B alla Lega Pro, per Plizzari non bisognerà aspettare l’esito del torneo cadetto, in quanto il destino del Livorno è segnato da tempo, ed il classe ‘2000 nelle ultime tre partite si è seduto in panchina” scrive la Gazzetta.

Mercato Reggina, tanti nomi per l’out mancino

Sulla fascia sinistra potrebbe iniziare un vero e proprio casting. “Anzitutto – si legge su Gazzetta del Sud – va fatto un approfondimento su Gianluca Di Chiara (26), il quale è da poco entrato nel mirino di Taibi: il calciatore di origini palermitane risulta ancora di proprietà del Benevento, ma da un punto di vista sostanziale può considerarsi del Perugia, in quanto, al momento di prenderlo in prestito, la scorsa estate, gli umbri hanno sottoscritto la formula del riscatto, da considerarsi obbligatoria alla prima presenza nel girone di ritorno (evento verificatosi lo scorso febbraio, in Perugia-Empoli). In caso di sviluppi concreti dunque, si dovrebbe trattare anche per il cartellino, ma Di Chiara resta nell’agenda amaranto”.

Ma quello di Di Chiara non è l’unico nome sul taccuino di Taibi: di certo c’è l’interesse, mai nascosto, per l’esterno del Monopoli Donnarumma, reduce da due annate importanti in Puglia e pronto a cimentarsi con la cadetteria, ma le sorprese probabilmente continueranno in queste settimane.