Reggina, il report del decimo giorno di ritiro

Al centro sportivo Sant’Agata proseguono le fatiche per i ragazzi del duo Toscano-Napoli, giunti al decimo giorno di ritiro presso l’impianto di via delle Industrie. Quest’oggi si è svolta l’ultima doppia seduta della settimana e da domani il lavoro verrà alleggerito in vista del week-end, prima del consueto di riposo nella giornata di domenica.

Il gruppo, intanto, resta ancora incompleto. Mancano ancora gli attaccanti Lafferty (si aggregherà nei prossimi giorni) e Reginaldo (in quarantena dopo essere tornato dal Brasile), mentre l’esterno Garufo è in fase di ripresa in seguito all’intervento subito (pulizia del tendine d’Achille). Come da comunicazione del club, invece, si uniranno al resto del gruppo a partire dal primo agosto Zibert e Baclet, rientrati dai rispettivi prestiti.

Di seguito, il report odierno comunicato dal club amaranto:

Nella giornata odierna la squadra ha svolto una doppia seduta di allenamento. In mattinata i calciatori si sono ritrovati in palestra dove hanno effettuato lavoro di natura fisica per poi trasferirsi sul campo.

Nel pomeriggio squadra e staff si sono ritrovati sul terreno di gioco del campo numero uno. Dopo il consueto riscaldamento, esercizi con palla e partitella a tema a campo ridotto.

Per la giornata di domani è prevista una sola seduta mattutina.