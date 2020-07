Reggina, verso la Serie B 2020/21: si parte il 26 settembre, non ci sarÃ  il VAR

Date e Var, il quadro è delineato. Si è espressa anche (e soprattutto) a riguardo l’assemblea dei club di B di questa mattina, in seguito alla quale sono emerse importanti decisioni per il prossimo campionato cadetto. L’edizione 2020/21, infatti, avrà inizio il 26 settembre e si dovrà concludere il 7 maggio, mentre per quanto riguarda il Var, tutto è stato rinviato alla prossima stagione.

Di seguito, la nota dfella Lega B:

”Assemblea di Lega Serie B collegata in videoconferenza, tutte le società presenti. Stabilite le date di inizio e fine della prossima stagione sportiva su cui il presidente Balata è intervenuto rappresentando tutte le riflessioni in corso in Federazione in materia di adempimenti per la ripartenza dei campionati. Le date individuate vedono il via alle competizioni il 26 settembre e la conclusione venerdì 7 maggio in modo da permettere lo svolgimento della fase post season nel rispetto dell’inizio degli Europei. Gli altri criteri stabiliti dall’Assemblea sono di previsione di sosta nel periodo nazionali con un ovvio e conseguente incremento delle gare infrasettimanali, le cui date saranno comunicate in un secondo momento.

Var. La situazione di crisi determinata dal Covid-19 e le conseguenti problematiche logistiche nella ripresa della stagione hanno determinato l’impossibilità di portare avanti, in questi mesi, il training arbitrale attraverso amichevoli e gare off-line. E’ stato dunque stabilito che la formazione della classe arbitrale proseguirà nella prossima stagione, rimanendo fermo l’utilizzo dello strumento tecnologico nelle gare di playoff e playout 2019/20.

L’Assemblea ha evidenziato le problematiche conseguenti ai mancati pagamenti di alcune società del contributo promozione, che sta causando gravi pregiudizi economici alle società della Lega B, e chiesto alla Federazione di farsi parte attiva affinché venga onorato il rispetto delle regole.

In conclusione il presidente Balata ha dato il benvenuto alle nuove squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie BKT 2020/2021”.