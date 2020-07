Reggina, Rubin e Gasparetto in bilico: le parole del procuratore D’Amico

Quelli di Rubin e Gasparetto sono altri due nomi la cui posizione in ottica mercato, ad oggi, è in bilico. La permanenza a Reggio dell’esterno sinistro e del difensore centrale è sempre più difficifile, dal momento in cui il club amaranto ha già individuato diversi giocatori per quelle posizioni (al contempo, è altrettanto difficile, ma non impossibile, che almeno uno dei due venga confermato).

Tuttavia, come per Corazza, ad oggi non vi è stato nulla di concreto per i due calciatori, dei quali ha parlato direttamente il proprio agente Andrea D’Amico, intervistato da Gazzetta del Sud.

Su Gasparetto – “Credo che il suo futuro – dice il procuratore – dipenderà dai prossimi scenari di mercato. Se la Reggina dovesse riuscire ad arrivare al Thiago Silva della situazione, giusto per fare un esempio, Gasparetto potrebbe anche partire. Aspettiamo la decisione finale, fermo restando che parliamo di un altro elemento il cui valore è sotto gli occhi di chiunque”.

Su Rubin – “Si, negli ultimi giorni ho letto anche io varie notizie inerenti un eventuale passaggio al Modena, ma anche in merito a ciò vi garantisco. che non c’è nulla”.