Reggina, D’Amico sul futuro di Corazza: ”Ho ricevuto soltanto una chiamata: ecco di chi…”

Il procuratore del ragazzo dichiara come al momento non ci sia nulla di concreto in ambito mercato attorno al proprio assistito

Quattordici reti in campionato ed una promozione alle spalle con la Reggina, ma il futuro di Corazza, nonostante ciò, sembrerebbe lontano da Reggio Calabria. Dopo una stagione da protagonista, con molta probabilità ”Joker” non prenderà parte alla squadra amaranto che disputerà il campionato di Serie B 2020/21.

E’ un pezzo pregiato del club ma sarà tra i calciatori ‘sacrificati’ per via del regolamento over. Le squadre interessate a lui non mancano, ma da qui a parlare di trattative il passo è molto lungo, perché, di fatto, neppure di contatti veri e propri (tra l’entourage del calciatore ed i presunti club interessati) se n’è vista l’ombra. A dichiararlo, è stato lo stesso agente dell’attaccante friulano, Andrea D’Amico, che ai microfoni della Gazzetta del Sud ha fatto il punto della situazione, annunciando proprio come nessuna squadra (eccetto una) si sia fatta avanti con lui per il proprio assistito.

“Se la questione è relativa alle società che stimano Corazza o che possono avere un interesse verso di lui – spiega D’Amico al quotidiano – ribadisco che l’elenco è lungo. Se invece parliamo di trattative concrete, invece, per quanto mi riguarda vi posso assicurare che ancora non si è mosso nulla”.

“Non sto bluffando, né voglio sviare qualsivoglia pista. L’unica telefonata che ho ricevuto personalmente, è stata quella del Modena, con il loro direttore (Luca Matteassi, ndr) che mi ha sottolineato la loro grande considerazione verso il ragazzo, dettata non solo da ciò che Simone ha fatto a Reggio, ma anche e soprattutto dall’esperienza che i due hanno condiviso nel Piacenza. Da quel contatto, tuttavia, sono già passate circa tre settimane”.