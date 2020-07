San Gaetano scatenato: dopo Postorino arriva la richiesta di PROMOZIONE

Non si pone limiti il San Gaetano Catanoso che dopo aver annunciato il colpo clamoroso che risponde al nome di Tonino Postorino (clicca qui), avrebbe presentato domanda di ammissione al campionato di Promozione.

Il club biancoazzurro, dopo l’ottimo piazzamento nell’ultima stagione, in un crescendo di ambizioni ha dunque deciso di provare a scalare un altro gradino e raggiungere la seconda serie regionale, mai affrontata prima nella storia di questo giovane club partito una decina di anni fa dalla Terza Categoria.

In attesa di conoscere l’esito di questa richiesta, il San Gaetano sta comunque allestendo una squadra di prim’ordine, con l’ottima base di partenza costituita dal gruppo che ha chiuso in zona playoff la stagione, arricchita da elementi di qualità ed esperienza. Per il momento, i volti nuovi a disposizione di mister Falduto sono tre, tutti in arrivo dall’Eccellenza: il portiere Barillà e l’attaccante Ferrato dal Gallico Catona e il già citato Postorino dalla Reggiomediterranea.