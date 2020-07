Reggina-Emanuelson, ipotesi tramontata: il retroscena

Tra i vari nomi di mercato emersi emersi per la fascia sinistra amaranto, ve n’è stato anche uno abbastanza altisonante visti i suoi trascorsi in Serie A ed in Europa. Stiamo parlando di Urbi Emanuelson, 34enne da poco svincolatosi dall’Utrecht, club della massima divisione olandese.

E’ proprio l’Olanda la terra natia del centrocampista, per il quale la Reggina ci aveva fatto un pensierino, stroncato quasi sul nascere. A svelare il retroscena, è l’edizione odierna della Gazzetta del Sud, che racconta come il nome dell’ex Milan sia scomparso dai radar di Massimo Taibi.

”Circa un mese fa – si legge – la Reggina era entrata in contatto con l’entourage dell’olandese Urbi Emanuelson, ex, tra le tante, di Ajax, Roma e Milan. Un’ipotesi tramontata presto, visto che il 34enne, finito nei pensieri amaranto con riferimento alla catena di sinistra, nelle sue ultime esperienze ha occupato il ruolo di centrale”. A frenare il tutto, dunque, la posizione in campo del calciatore, negli ultimi anni spostatosi verso l’interno del centrocampo, reparto per il quale la Reggina ha altri progetti.

”Difficile – conclude il suddetto quotidiano – se non impossibile, che il none di Emanuelson ritorni di moda nelle prossime settimane”.