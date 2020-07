Ex Reggina, Andrea Gianni cambia sponda dello Stretto: Ã¨ il nuovo dg dell’Acr Messina

Ex Reggina, Andrea Gianni cambia sponda dello Stretto: è il nuovo dg dell’Acr Messina

Esperienza negativa in Calabria: adesso sarà la Sicilia la nuova destinazione del dg romano

Poco più di un anno, poi l’addio. Le strade di Andrea Gianni e della Reggina si sono separate ufficialmente lo scorso 26 maggio, quando il presidente amaranto Luca Gallo, a margine della conferenza stampa di presentazione di Antonio Tempestilli, aveva annunciato la rescissione consensuale del rapporto professionale tra il dirigente romano e ed il club calabrese.

Da una sponda dello Stretto all’altra. Andrea Gianni, infatti, è pronto a catapultarsi in una nuova esperienza, che lo vedrà vestire i panni di direttore generale in quel di Messina, precisamente dell’Acr (visto che nella città siciliana dello Stretto figurano ben due squadre, l’altra è l’FC Messina, sempre in Serie D).

Dall’amaranto al giallorosso, da Reggio Calabria a Messina: il dg ci riprova…