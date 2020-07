San Gaetano Catanoso, colpaccio in attacco: ha firmato Postorino

Mister Falduto avrà a sua disposizione l'attaccante ex Aurora, Bocale e Reggiomediterranea

Il San Gaetano Catanoso non si nasconde in vista della nuova stagione e continua nella costruzione di un organico di alto livello per il campionato di Prima Categoria. L’ottimo piazzamento finale della scorsa stagione rappresenta un altro passo verso il salto di qualità che la compagine reggina cercherà di compiere nella nuova stagione.

Dopo gli arrivi dal Gallico Catona del portiere Barillà e dell’attaccante Ferrato, e le riconferme di Caridi, La Cava e Modafferi, nella giornata odierna il club ha ufficializzato l’arrivo di Tonino Postorino, un top player per la categoria in arrivo direttamente dall’Eccellenza dove si è ritagliato un ruolo da protagonista nelle ultime due annate con Bocale e Reggiomediterranea.

Di seguito il comunicato del club.

UFFICIALE: Tonino Postorino è un giocatore del San Gaetano! Il forte attaccante, lo scorso anno in Eccellenza tra le fila della Reggio Mediterranea, ha deciso di affidare il proprio futuro al club guidato da Mister Falduto. Si tratta di un autentico colpaccio che porterà qualità al reparto offensivo. Benvenuto Tonino