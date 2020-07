Reggina, il report del settimo giorno di ritiro

Doppia seduta per gli amaranto al Sant'Agata; mercoledì allenamento solo nel pomeriggio

Prosegue la preparazione della Reggina in vista della stagione 2020/2021. Anche nella giornata di martedì 28 luglio, il gruppo guidato da mister Toscano e dal suo staff ha svolto una doppia seduta come già avvenuto il giorno precedente.

Mattinata dedicata alla parte atletica, pomeriggio in campo per esercitazioni e partitella finale. Mercoledì prevista solamente una seduta pomeridiana. Di seguito il consueto report diffuso dal club amaranto attraverso il proprio portale ufficiale.

Martedì di doppia seduta per la squadra che si è ritrovata in mattinata in palestra agli ordini di mister Toscano e del suo staff. Tanto lavoro fuori e dentro il campo, dove la squadra ha svolto la parte atletica.

Nel pomeriggio, sul campo numero uno del centro sportivo Sant’Agata, i calciatori sono stati impegnati in esercizi individuali e collettivi. La sessione si è conclusa con una partitella a campo ridotto.

Per la giornata di domani è prevista una seduta pomeridiana.