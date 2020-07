Reggina-Donnarumma, trattativa in stand-by: intanto spunta un altro nome per la fascia…

E’ oramai noto (e non da poco) l’interesse della Reggina per Daniele Donnarumma, esterno sinistro attualmente in forza al Monopoli e con un contratto in scadenza nel 2022. Taibi lo ha cercato l’anno scorso, ma niente da fare. Ci sta riprovando quest’anno, ma ad oggi i risultati sembrano essere gli stessi di quelli della passata stagione.

A riguardo, potrebbe esserci un ribaltone, dal momento in cui, come scrive l’edizione odierna della Gazzetta del Sud, l’assalto al calciatore previsto due settimane addietro non si è ancora verificato, nonostante con il Monopoli si fosse già parlato, nel mese di giugno, di un maxi-scambio con circa tre-quattro contropartite tecniche degli amaranto che avrebbero fatto strada verso la Puglia.

”All’inizio – si legge sul quotidiano – il rallentamento sembrava rientrasse nella normalità, ed invece, dietro il mancato affondo della Reggina, si cela un possibile cambiamento. Fermo restando che Donnarumma non si può considerare certo depennato dalla lista, in quanto nei suoi confronti la considerazione resta notevole, nelle mire della “matricola terribile” sono da poco entrati altri pari ruolo del classe ’92”.

”Uno di questi – svela la Gazzetta – è Gianluca Di Chiara, 26enne terzino nativo di Palermo, attualmente in prestito al Perugia ma di proprietà del Benevento”. Si tratta di un calciatore che conosce bene la categoria viste le esperienze con le maglie di Perugia, Benevento, Carpi e Latina, con le quali ha totalizzato 90 presenze. Per lui, anche una stagione in Serie A con ‘lo Stregone’ nell’annata 2017/18.

I prossimi giorni serviranno a capire se quello di Di Chiara è l’unico nome che potrebbe scalzare Donnarumma o se Taibi virerà su altri elementi in quel ruolo.