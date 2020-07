Reggina, a breve anche le uscite: Taibi a lavoro, c’Ã¨ giÃ  una data

Non solo entrate. La limitazione degli over (lista A), così come da regolamento, porterà la Reggina e tutti i club di B a snellire le proprie rose in modo tale da rientrare nei limiti consentiti, visto che il numero di calciatori nati prima dell’1 gennaio 1997 non potrà superare quota 18. E’ tra le tematiche più calde in casa amaranto, dove il ds Massimo Taibi sta gestendo una situazione complicata, ma ovviamente non impossibile, specialmente dal momento in cui le richieste per i calciatori amaranto non mancano.

Tuttavia, il club dovrà procedere a passo svelto per non incombere in inconvenienti del caso. E allora, si cercherà di delineare le posizioni dei calciatori in uscita già dai prossimi giorni. Lo riporta la Gazzetta del Sud, sulla quale si legge: ”Il ds Massimo Taibi ha ripreso i vari colloqui per sistemare, entro la prima metà di agosto, la situazione inerente le uscite. Le sirene provenienti dalla Lega Pro non mancano, ma per le trattative vere e proprie, molto probabilmente bisognerà aspettare ancora una decina di giorni”.

Per le uscite, dunque, c’è già una data approssimativa ed i calciatori verso la partenza, ad oggi, sono circa una decina. Blondett, Marchi, Rubin, Nielsen, De Francesco, Paolucci, Zibert, Sarao, Doumbia e Baclet: per loro, la Serie B con la Reggina è sempre più un miraggio, dal momento in cui, giorno dopo giorno, si allontanano sempre di più dalla sponda calabrese dello Stretto…