Reggina, si allunga la lista degli intoccabili: Taibi blinda altri tre calciatori

Tanti cambiamenti, ma non sarà rivoluzione totale. La Reggina edizione 2020/21 ha già messo le mani sul mercato in vista del prossimo campionato di Serie B, con l’obiettivo di rinforzare ed apportare maggiore qualità all’organico che ha da poco vinto il campionato del girone C. Lo ha fatto portando in riva allo Stretto gente come Ménez e Lafferty (ma non saranno i soli), continuerà a farlo confermando la spina dorsale della squadra, confermando quel blocco di giocatori che, ad oggi, rappresentano una base solida dalla quale ripartire.

Qualche settimana addietro, il ds amaranto Massimo Taibi aveva inserito l’aggettivo ‘intoccabili’ ai vari Giuseppe Loiacono, Dimitrios Sounas e German Denis, annunciando dunque le prime tre conferme della stagione. Oggi, ai microfoni della Gazzetta del Sud, lo stesso direttore sportivo aggiunge i nomi di altri tre calciatori alla lista blindata, dalla quale difficilmente qualcuno partirà, in quanto considerati punti fermi della rosa.

Gli elementi in questione, questa volta, sono Davide Bertoncini, Marco Rossi e Nicola Bellomo, sui quali Taibi risponde così: ”Per noi sono intoccabili – dichiara al suddetto quotidiano – per calciatori del genere ti puoi sedere e parlare solo per offerte irrinunciabili”. La base di (ri)partenza di mister Toscano, soprattutto in virtù delle diverse cessioni annunciate, diventa ancora più solida. E non si fermerà qui…