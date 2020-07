Reggina, Plizzari e Guarna: in porta il quadro Ã¨ (quasi) delineato

In casa Reggina, il reparto della porta potrebbe subire meno modifiche di quanto ci si potesse aspettare. Fino a qualche giorno fa erano previste le cosiddette sliding doors (porte girevoli), dal momento in cui ciascuna scelta a riguardo avrebbe comportato una conseguenza. L’arrivo di un portiere over avrebbe causato l’addio di Guarna, mentre quello di un portiere under la conferma di quest’ultimo, il cui futuro è stato sempre in bilico in queste settimane.

Il ds Taibi, però, in queste ore ha optato per la seconda opzione, con l’esperto portiere catanzarese verso la permanenza in riva allo Stretto per il secondo anno consecutivo. Niente Carnesecchi e Viviano, si a Guarna e ad Alessandro Plizzari, portiere classe 2000′ di proprietà del Milan del quale vi avevamo parlato nei giorni scorsi.

”Ve l’avevo detto che oltre a Carnesecchi e Viviano stavo valutando altri profili”, dice sorridendo il ds Taibi ai microfoni della Gazzetta del Sud, dove il direttore sportivo palermitano conferma il possibile duo Plizzari-Guarna per la prossima stagione. ”Si, l’ipotesi può essere questa – afferma al quotidiano – ma attenzione, perché il calciomercato ti può cambiare rapidamente le carte in tavola, e quello che sembrava scontato può essere rimesso in discussione”.

Mai dare per scontato il mercato, ma l’operazione Plizzari è di quelle che viaggiano spedite verso la fumata bianca. Nei prossimi giorni, possibile incontro tra Taibi e Maldini per chiudere la trattativa, che vedrebbe il giovane talento rossonero, quest’anno in forza al Livorno, arrivare in riva allo Stretto con la formula del prestito, disputando così il suo secondo anno in Serie B. Di conseguenza, le percentuali della permanenza a Reggio di Guarna salgono notevolmente…