Gazzetta del Sud-Reggina: ”Crisetig, Charpentier, Folorunsho, Buongiorno e Carraro: la situazione”

Non solo over. Il regolamento della lista A in vigore nel campionato di Serie B, come ben sappiamo, porterà la Reggina a sfoltire in modo sostanziale l’attuale organico, ad oggi con un esubero di nove giocatori over (dai 27 attuali si dovrà passare a 18). Sarà necessario, dunque, arricchire la rosa con elementi under, fronte sul quale si sta lavorando molto in casa Reggina.

A riguardo, i nomi più gettonati, al momento, sono quelli di Gabriel Charpentier, Michael Folorunsho, Alessandro Buongiorno e Marco Carraro. Giovani di qualità che potrebbero arrivare i riva allo Stretto per dare freschezza alla rosa di Toscano. I loro nomi sono nella lista di Taibi, il quale ne ha parlato alla Gazzetta del Sud.

Tra gli elementi sopra citati, Charpentier è quello ad oggi più vicino al club amaranto, dal momento in cui i dialoghi tra le parti in questione vanno avanti da diverse settimane. ”Ho riscontrato grandissima apertura sia da parte del Genoa (che ha oramai in pugno il calciatore dello Spartak Jurmala, ndr) e sia da parte dell’agente, mentre a breve dovrei incontrarmi con il ragazzo” ha detto il ds alla Gazzetta del Sud. Sugli altri tre nomi sopra citati, il ds ha confermato l’interesse e potrebbe procedere con un affondo: ”Li stiamo seguendo, vediamo nelle prossime settimane quante possibilità ci saranno per passare ai fatti”.

Nel frattempo, passando agli over, non è tramontata la pista Crisetig. Anzi, per l’approdo in riva allo Stretto del calciatore mancherebbe soltanto la firma. ”Non mi sbilancio per una questione di rispetto verso il Mirandes – ha detto Taibi – club col quale disputerà i play-off”.