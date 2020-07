Reggina, sirene emiliane per Rubin: una sua ex squadra sulle sue tracce

Più di trecento presenze tra Serie A, B e C per Matteo Rubin, arrivato lo scorso anno alla Reggina dopo l’esperienza ad Ascoli. L’annata appena trascorsa lo ha visto vincere per la seconda volta un campionato di Serie B, dopo il successo di qualche anno prima con il Foggia. Undici presenze con la maglia amaranto, con la quale, partendo quasi sempre dalla panchine, ha alternato prestazioni mediocri ad altre di altissimo livello, riuscendo anche a siglare la sua prima rete della stagione contro la Paganese (3-0 nel febbraio scorso).

Ha un contratto con scadenza 30 giugno 2021 ma attualmente la sua posizione sembrerebbe tutt’altro che stabile, dal momento in cui la sua bilancia di mercato pende più per l’addio che per la conferma. Si tratta comunque di un calciatore dall’esperienza e dal curriculum importante, motivo per il quale qualche squadra ha già provveduto a mettergli gli occhi addosso.

Una di queste, secondo quanto scrive il Resto del Carlino, è il Modena, nonché sua ex squadra dal 2014 al 2016. L’interesse ci sarebbe, con il club gialloblu che avrebbe messo anche l’esperto esterno sinistro nella lista degli obiettivi. Non è da escludere che nelle prossime settimane ci possa essere un incontro tra il ds amaranto Taibi e quello dei canarini Matteassi, per un eventuale discorso che coinvolgerebbe anche Simone Corazza, sul quale il club modenese è molto forte.

Per Rubin, qualora ci fosse una trattativa ed andasse in porto, si tratterebbe di un ritorno in Emilia Romagna, dove ha già vissuto per quattro anni vestendo le maglie di Bologna, Parma e del sopra citato Modena.