Reggina, la lista over aggiornata: c’è da sfoltire, almeno nove cessioni

Entrate, ma non solo. Nonostante la Reggina, finora, abbia soltanto aggiunto elementi al proprio organico (Mènez e Lafferty), la questione relativa alle uscite tiene banco giorno dopo giorno, con tutte le difficoltà del caso. E sarà proprio questa una delle tematiche più calde dell’estate, visto che sfoltire la rosa rientra tra quelle operazioni da eseguire obbligatoriamente in virtù del regolamento in vigore in Serie B, dove i calciatori con lo status di Over (nati prima dell’1 gennaio 1997) non possono superare quota 18.

Ad oggi, con gli ultimi due innesti provenienti dal mercato (quelli del francese e del nordirlandese) e con gli altrettanti due rientri dai prestiti (quelli di Zibert e Baclet), la Reggina annovera ben 27 elementi over nel proprio organico, un dato assolutamente da ridurre entro il limite stabilito. Dovranno essere, dunque, almeno nove le cessioni da effettuare per raggiungere quota 18 e “pareggiare i conti”. Dopodiché, per ogni altro acquisto dovrà corrispondere una cessione.

I partenti, sottolineamo, ad oggi dovranno essere almeno nove. Almeno, perchè qualora nei prossimi giorni il club amaranto dovesse ufficializzare un altro elemento over (vedi Crisetig, per il quale mancherebbe soltanto la firma) il gruppo di calciatori in questione salirebbe a quota 28, per cui le cessioni da fare ammonterebbero a dieci.

Di seguito, la lista over completa:

Enrico Guarna

Daniele Gasparetto

Davide Bertoncini

Edorardo Blondett

Giuseppe Loiacono

Paolo Marchi

Marco Rossi

Nicola Bellomo

Nicolò Bianchi

Alberto De Francesco

Francesco De Rose

Desiderio Garufo

Daniele Liotti

Matti Lund Nielsen

Lorenzo Paolucci

Gabriele Rolando

Matteo Rubin

Dimitios Sounas

Simone Corazza

German Denis

Abdou Doumbia

Manuel Sarao

Ferreira Reginaldo

Jérémy Ménez

Kyle Lafferty

Urban Zibert*

Allan Baclet*

*rientrati dal prestito

a.c.