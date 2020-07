Tifosi allo stadio a settembre, ma con precauzioni: l’annuncio del ministro Spadafora

Ancora qualche mese di attesa, dopodiché i tifosi potrebbero seriamente tornare sugli spalti a sostenere la propria squadra di calcio. E’ l’annuncio fatto dal ministro dello sport Vincenzo Spadafora, il quale, parlando ai microfoni di Radio Rai, ha dichiarato come già a partire da settembre gli stadi potrebbero aprire nuovamente al pubblico.

Il tutto, comunque, dipenderà dalla curva epidemiologica del covid-19, ad oggi in discesa ma comunque da non sottovalutare e da prendere con le pinze, dal momento in cui un’ulteriore nuova ondata del virus potrebbe vanificare il lavoro svolto negli ultimi mesi.

“Se la curva epidemiologica ce lo consentirà – ha detto Spadafora – a settembre si potrà tornare a vedere il pubblico negli stadi. Ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima, ma anche rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio in queste ore”. Il piano della Figc, a riguardo, sarebbe quello di consentire l’accesso per almeno il 40% della capienza totale di ciascun impianto, mentre dovrebbe essere quasi scontato l’uso di mascherine e dispositivi di protezione.

Per i tifosi della Reggina, qualora la riapertura degli stadi venisse confermata, si tratterebbe di un ritorno al ”Granillo” a distanza di più di sei mesi dall’ultima volta (l’ultimo match visto ”dal vivo” fu Reggina-Monopoli e risale al primo marzo). Federazione e Governo ragionano anche su questo fronte…