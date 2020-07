Reggina, Gallo: “L’obiettivo è la A da quest’anno. Fin quando non ci riuscirò…”

Il massimo dirigente degli amaranto, Luca Gallo, ha presentato il nuovo acquisto Kyle Lafferty. Di seguito, le sue parole durante la conferenza:

SU LAFFERTY– “Un altro grande giocatore che viene alla Reggina, un altro grande acquisto. Un giocatore che abbiamo visionato in società per parecchio tempo, si è pensato che fosse il profilo che facesse al caso nostro, dal punto di vista fisico, tecnico e dell’esperienza. È un grande piacere averlo con noi”.

SUL MERCATO– “Ancora ci saranno ulteriori acquisti e cessioni. Il lavoro è ancora lungo, c’è molto tempo. Qualcuno lascerà la Reggina e qualcuno arriverà, l’obiettivo è fare acquisti di qualità e funzionali al progetto”.

PENSIERO FISSO- “Ogni giorno cerco di migliorare la squadra e la struttura societaria. È chiaro che quello che è successo ha causato dei danni alla Reggina così come alle altre squadre. Non mi fermerà il Covid, fino a quando non avrò raggiunto il mio obiettivo nulla mi fermerà. Quando non potrò più dare nulla alla Reggina tirerò i remi in barca. L’obiettivo è la Serie A già da quest’anno. Non ho tempo, prima ci si riesce e meglio è. Magari non ci riesco, ma non nascondo il mio sogno”.

A.C.

(foto Demetrio Marcianò)