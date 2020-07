Reggina, ecco Lafferty: “Combatterò per arrivare in Serie A con questa maglia. Tifosi impressionanti”

Fresco di firma su contratto biennale, Kyle Lafferty è da oggi un nuovo calciatore della Reggina. Si è da poco conclusa la sua conferenza stampa di presentazione, alla quale ha partecipato anche il presidente Gallo. Di seguito, le parole del neo acquisto amaranto:

REGGINA ESPERIENZA STIMOLANTE- “Sono emozionato e felice di far parte di questa squadra. Ringrazio il presidente Gallo, farò di tutto per portare la squadra in Serie A. Combatterò fino alla fine. Sono rimasto in contatto con Barreto così come con tutti gli altri giocatori con i quali ho giocato. La Reggina è una grande squadra che merita la Serie A, categoria dove proverò a portarla. Sarà una grande prova”.

RITORNO IN ITALIA- “Avevo già in mente di tornare in Italia vista la bella esperienza con il Palermo, poi grazie al presidente questa mia volontà si è concretizzata”.

POSIZIONE IN CAMPO- “Sono ancora molto flessibile in campo, posso spaziare su tutto il fronte d’attacco e farò di tutto per aiutare la squadra”.

ALTRO GIOCATORE DI LIVELLO- “Ho fatto una ricerca sugli altri giocatori della Reggina ed il fatto che ci siano tanti grandi giocatori mi stimolano a giocare ancora meglio”.

STESSO 3-5-2 DI PALERMO? “Ci sono delle differenze, tuttavia l’obiettivo è lo stesso di quello del Palermo di allora, ovvero la promozione in Serie A”.

SEGRETO PER ANDARE IN A- “L’unico segreto è combattere e giocare in sintonia con tutta la squadra”.

IL TIFO- “Una cosa che mi ha impressionato è stato vedere i video dei tifosi amaranto, sono certo che mi daranno tanta carica”.

“Campionato inglese e campionato italiano? Indubbiamente ci sono delle differenze, ma alla fine l’obiettivo è sempre uno: vincere”.

SUL SANT’AGATA– “Ho fatto un giro stamattina, ho visto anche un po’ di allenamento. Sono rimasto colpito e nom vedo l’ora di iniziare”

A.C.

(Foto Demetrio Marcianò)