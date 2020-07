Gallico Catona, ufficiali due rinnovi e un importante ritorno

Mister Condello potrà contare anche nella prossima stagione su capitan Marcianò e su Gioia; torna in rossoblù il senegalese Sakho

Comincia a prendere forma il nuovo Gallico Catona, che dopo aver ufficializzato la conferma in panchina di mister Condello, inizia a collocare i primi pezzi della nuova squadra.

Si riparte con le conferme di due calciatori preziosi ed esperti, in grado di fare la differenza nei rispettivi ruoli. Nel cuore della difesa troverà posto ancora una volta il capitano Giuseppe Marcianò (nell’immagine principale), mentre in mezzo al campo mister Condello potrà contare ancora sulla versatilità di Giuseppe Gioia (a sinistra).

Il club rossoblù non si accontenta e riporta al “Lo Presti” il centrale difensivo Ibrahima Sakho (a destra), senegalese classe ’97, il quale ha già vestito la maglia del Gallico Catona nella stagione 2018/2019, durante la quale ha mostrato le sue doti risultando tra i migliori centrali dell’Eccellenza. Torna in rossoblù dopo una stagione in Sicilia con la maglia del Ragusa.