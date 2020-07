Fermento Archi: torna Cotroneo, ufficializzati 8 calciatori

Il ds torna in biancazzurro, l'organico di mister Ripepi prende forma attraverso quattro conferme ed altrettanti arrivi.

La settimana che sta per concludersi, ha visto tantissime novità in casa Archi. Partiamo dall’organigramma societario, ufficializzato all’insegna della continuità. Il Presidente dei biancazzurri sarà ancora Domenico Tripodi, mentre Giuseppe Martino ricoprirà il ruolo di vicepresidente. Confermati anche il direttore generale Antonio Labate ed il responsabile marketing e comunicazioni Maurizio Biondi, così come il segretario Sergio Papalia. A completare i ranghi dirigenziali, i dirigenti Giuseppe Pavone, Santo Minniti e Pasquale Martino.

Per il ruolo di direttore sportivo, c’è il ritorno di Michele Cotroneo (protagonista del gruppo che nel 2017/2018 ha riportato l’Archi in promozione), reduce dal biennio con la Villese.

Capitolo calciatori. Nelle fila delle “tigri” rimangono i difensori Mario Qosia e Giuseppe Cosoleto, il portiere Giorgio Ienuso ed il talentuoso fantasista Gianni D’Agostino. In settimana, così come comunicato dalla società reggina, ci saranno altre conferme. Dalla Villese invece, arriva un poker di volti nuovi: si tratta del difensore Gaetano Meduri, dei centrocampisti Marco Martello e Giulio Morabito (ex capitano dei neroverdi) e dell’attaccante Domenico Malaspina.